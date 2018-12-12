Керченский кризис: как Германия строит из себя дурочку

Максим Кухар

журналист

12 декабря 2018, 06:57

Два агрессивных действия России, благодаря усилиям ее военного союзника – Германии, не назовут по имени.

Порошенко, Меркель
Петр Порошенко и Ангела Меркель / Reuters

Следите за руками Германии, а не за ее словами. Сначала в Киев приезжает Ангела Меркель. Что-то тайно говорит. Потом Украина без боя сливает выборы в ОРДЛО. Такой проигрыш конечно же воодушевляет РФ на наглость по Азову – очередь судов перелетает за сотню и происходит захват украинских кораблей.

Теперь пошла вторая серия этой комедии. Меркель обращается с призывом к Путину освободить украинских моряков. Не с призывом прекратить агрессию на суше и на море, не с призывом о недопустимости пиратства, не с заявлением об отказе от развития газовых проектов. Нет – просто гуманитарный призыв.

Читайте такжеКерченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибкуА в этот момент глава МИД ФРГ двигает другое надувательство – он предлагает учредить в Керченском проливе международный мониторинг прохода судов. Ну, вроде того международного мониторинга обстрелов, который есть в ОРДЛО. Работает он там так – русские стреляют, немцы считают, а украинцы – погибают.

Глава МИД Германии корчит из себя дурака и делает вид, что он не знает, что в интернете уже есть сайт, который отображает движение судов, в том числе – и через Керчь. Следовательно – увидеть пробку и позвонить Путину и сделать замечание – всегда есть возможность.

Но нет, главе МИД Германии нужно обмануть не только Украину, а нужно обмануть еще и США. И когда Трамп спросит, а что делала Германия для урегулирования конфликта, то Меркель и ее глава МИД бросятся захлебываясь рассказывать, как они старались и создали систему мониторинга прохода судов через Керченский пролив. И теперь этот мониторинг регулярно пишет жалобы в Кремль, жалуясь на задержки судов. Как ОБСЕ писало жалобы на бесконечные обстрелы. Следовательно – напряженность конфликта удалось снизить переговорными методами – улыбаясь соврут в ФРГ.

В результате – позорный факт ограничения свободы судоходства будет не назван. Нападение в море на корабли – не будет названо пиратством. Все разговоры будут только о некоей комиссии. То есть два агрессивных действия РФ, благодаря усилиям ее военного союзника – Германии, не назовут по имени. А значит – мир не отреагирует должным образом. Что создаст условия для новой агрессии.

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Германия Петр Порошенко Ангела Меркель Керченский пролив Азовское море
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