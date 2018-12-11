Меркель напомнила Путину о необходимости освобождения захваченных украинских моряков

Ангела Меркель и Владимир Путин / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за освобождение Россией украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Об этом Меркель говорила во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба правительства Германии.

"В центре разговора была ситуация в Керченском проливе. Канцлер подчеркнула "необходимость мер", направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив.

Меркель также высказалась за освобождение Россией 24 украинских моряков, захваченных при следовании из Одессы в Мариуполь.

Кроме того, стороны также обсудили проблему "транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года".

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25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали украинские моряки, находившиеся на кораблях, некоторые из них были ранены. Позже в Крыму арестовали захваченных моряков и перевезли в СИЗО Москвы.