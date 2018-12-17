"Мало не покажется": Москва разразилась угрозами в адрес Порошенко

Глава МИД России Сергей Лавров / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы готовит "провокацию" против России в конце декабря.

Такое заявление российский министр сделал в интервью радио Комсомольская правда.

"На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с (аннексированным) Крымом", - сказал Лавров.

По его словам, ответ РФ последует незамедлительно.

"Порошенко получит ответ на возможную провокацию на границе с РФ, если он на нее пойдет, мало не покажется (...) Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы", - пригрозил глава российского МИД.

Накануне Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе в интервью Fox News, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия".

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал Порошенко.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.