Путин выболтал свои гибридные планы

Путина выдают болтовня, шутки и оговорки. В этот раз он ни больше ни меньше выболтал стратегию гибридной войны.

На вопрос: "Хотите ли вы править миром?" российский диктатор ответил: "Ну конечно". И продолжил, как бы опровергая самого себя: "Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону: $700 млрд. с лишним США тратят на оборону, а мы – $46 млрд".

Что все это значит? Путин хочет править миром, но понимает, что не может в военной и экономической области конкурировать с американцами. Противник слишком силен, чтобы его победить в открытой схватке. В этой ситуации выиграть можно, только хитростью захватив вражеский штаб, где лежат ключи от вожделенного мирового господства (Белый дом). Такова логика Путина, как человека из спецслужб, которого учили решать задачи с помощью спецопераций.

В этом суть гибридной войны, которую он ведет против Запада: обманом захватим ваши штабы (институты власти и международные организации), протащим туда удобных людей (купленных, шантажируемых или просто слабых) и они сами нам все сдадут.

А параллельно Трамп порадовал Путина заявлением о выводе войск из Сирии.

Его администрация отменила санкции против кампаний Дерипаски. Был выдавлен в отставку резко антипутинский министр обороны Мэттис, много сделавший для поддержки Украины. Кремль уже захватил (по крайней мере частично) штаб своего главного противника, в котором лежат ключи от мирового господства?