Политика Трампа подрывает доверие мира к США

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Джеймс Мэттис и Дональд Трамп / Reuters

Отставка министра обороны Джеймса Мэттиса и спецпредставителя США в Международной коалиции в Сирии и Ираке Бретта МакГёрка стали последними ударами по американской администрации Трампа.

Уход Мэттиса - это удар по системе сдержек и противовесов. Он был одним из последних, кто пытался навести мосты между администрацией и вашингтонской бюрократией.

Впрочем, я не разделяю мнение, что он был одним из последних "взрослых" в администрации. Его идеи сохранять военное присутствие в Сирии и Афганистане на самом деле не имели ничего общего с реальностью и были типичной репродукцией старых классических взглядов военщины на борьбу с терроризмом и сохранение влияния, которые во многом не эффективны.

В этом плане Дональд Трамп прав. 17 лет войны в Афганистане ничего не дали, а втягиваться надолго в ещё одну войну на Ближнем Востоке, изолируя себя в удалённом анклаве у Сирийской пустыни - это не лучшая идея, особенно когда ты по факту проиграл этот конфликт.

Поэтому, тут проблема, скорее, не так в том, что Трамп выводит войска, как в том, как именно он это делает и как выстраивает коммуникации с союзниками и партнёрами. Именно по этой причине Мэттис и хлопнул дверью.

Читайте такжеТрамп в Сирии преподал урок УкраинеДональд Трамп ни с кем не посоветовался, никого не известил и подставил всех: от британцев и французов до сирийских курдов. Это подрывает доверие к США как к надёжному партнёру, а Мэттиса и МакГёрка выставляет в качестве идиотов, которые сегодня говорят одно, а завтра их главнокомандующий принимает ровно противоположное решение.

После ухода Мэттиса президентская ветвь власти станет ещё сильнее, а стабилизирующих и сдерживающих элементов в администрации практически не останется.

Но самое печальное, это то, что на место Мэттиса или МакГёрка никто не захочет идти. Для многих работать в администрации Белого Дома Трампа - это поставить крест на своей карьере, ведь тебя в любой момент могут убрать. А выражать своё собственное мнение там нельзя.

Поэтому двое кандидатов, которым Трамп предлагал стать новыми главами аппарата Белого Дома вместо уволенного Джона Келли, отказались даже рассматривать этот вариант.

А на место Мэттиса временно назначили не многолетнего военного с политическим и административным опытом, а бывшего чиновника компании "Boeing" Патрика Шанахана.

Это очень серьёзное испытание для американской системы, отличавшейся сильными демократическими институтами, способными создавать противовес между разными ветками власти.

Сегодня эта система переживает кризис, и следующий год будет критическим для неё.