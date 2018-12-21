Глава Пентагона подал в отставку из-за разногласий с Трампом

Мэттис покидает пост главы Пентагона / Reuters

Министр обороны США Джеймс Мэттис намерен оставить свой пост в феврале 2019 года в связи с уходом на пенсию.

"За время пребывания Джеймса на должности был достигнут значительный прогресс. Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие государства оплатить их военные обязательства" – заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Глава Белого дома пообещал в ближайшее время озвучить имя нового главы Пентагона.

В Bloomberg сообщили, что отставка Мэттиса связана с выводом американских войск из Сирии. Он заявил, что не поддерживает позицию Трампа относительно лидерства США в стратегических альянсах, в частности, НАТО и коалиции для противодействия ИГИЛ.

"Вы имеете право иметь такого министра обороны, который будет лучше соответствовать вашим взглядам по этим и другим вопросам, поэтому я считаю, что мне следует отказаться от этой должности", - заявил Маттис в письме Трампу.

Как ранее сообщалось, пресс-секретаря Пентагона Дана Уайт заявила, что США начали вывод своих войск из Сирии.

Позже стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести через несколько недель свои войска из Афганистана.