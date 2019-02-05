В Гепрокуратуре объяснили уголовные дела против Медведчука

Виктор Медведчук

Говорить о доказанности вины председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука "еще рано".

Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко в эфире телеканала "Прямой".

"Пока говорить о доказанности (вины) еще рано, будут проведены соответствующие следственные действия, и по необходимости следователь вручит подозрение", - сказал Лысенко.

Ранее ГПУ возбудила уголовные дела против Виктора Медведчука по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Публичные призывы к действиям с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, госизмена). Материалы уголовных дел будут переданы в Службу безопасности Украины, по словам пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган, "по подследственности".

Дела заведены из-за заявления Медведчука на съезде партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" 29 января, на котором он предложил сделать Донбасс автономным регионом в составе Украины.