Генпрокуратура завела дело против "друга России" Медведчука

5 февраля 2019, 14:39

Его подозревают в госизмене и сепаратизме.

Путин, Медведчук
Генпрокуратура завела дело против "друга России" Медведчука

Генпрокуратура Украины возбудила дело против политика, бизнесмена, кума главы Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука.

Его подозревают в уголовных преступлениях, которые предусмотрены ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственная измена.

Как сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган у себя в Facebook, теперь дела передадут в СБУ.

Сам Путин называл Медведчука "другом России" во время прямой линии с населением2017 года. "Он (Медведчук – ред.) выступает… за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой то, то за экономическую интеграцию. Он говорит о том, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого", – заявил тогда президент РФ.

/ facebook.com/LarysaSargan
/ facebook.com/LarysaSargan

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Виктором Медведчуком и обсудил с ним конфликт на востоке Украины. Белорусский лидер назвал конфликт на Донбассе недоразумением.

Напомним, 29 января помимо помпезного выдвижения Петра Порошенко параллельно прошёл второй съезд, где "сиял" Виктор Медведчук на выдвижении Юрия Бойко. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что "...Путин в лице Медведчука выступает в качестве удобного спарринг-партнера. Ведь у Порошенко с Медведчуком постоянный контакт и он легко мог его убедить не проводить съезд одновременно с его выдвижением. Потому что Медведчук на ключевых новостных каналах в день выдвижения Порошенко – это прямой укор Петру Алексеевичу, который по итогу 5 лет президентства может только публично констатировать, что "Медведчук – это зло с которым приходится мириться в "правовом государстве".

Как сообщалось, что касается выборов в Верховную Раду, то 5-процентный барьер, согласно данным опроса, преодолевают шесть партий:

  • ВО Батькивщина (Юлия Тимошенко) - 20,7%; 
  • Слуга народа (Владимир Зеленский) - 12,4%;
  • Оппозиционная платформа - За жизнь (Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) - 11,8%; 
  • БПП - Солидарность (Петр Порошенко) - 11,7%; 
  • Гражданская позиция (Анатолий Гриценко) - 10,7%; 
  • Радикальная партия Олега Ляшко - 8,8%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
госизмена сепаратизм Генпрокуратура ГПУ уголовное дело Виктор Медведчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:02
В полупрозрачном платье с кристаллами: Елена Кравец покрасовалась в дерзком образе
14:48
Госдума натравила прокуратуру на Apple из-за карты с украинским Севастополем
14:39
Генпрокуратура завела дело против "друга России" Медведчука Видео
14:28
"Ошибка государственного масштаба": Макаревич высказался о войне России против Украины
14:17
На Киевщине иномарка убила двух парней-студентов
14:03
Российскую телеведущую Ивлееву пограничники "завернули" на границе Украины
13:53
"Мокрый снег, гололед": власти Киева предупредили о непогоде Видео
13:45
На Донбассе в жутком ДТП на подъезде к КПВВ Марьинка погибли пятеро Фото
13:28
ПЦУ – нелегитимная: Лавров выдал перл о "глумлении над историей" Видео
13:13
"Малыш Арни": Гора из "Игры престолов" удивил сеть фото со Шварценеггером
13:00
В Европарламенте рассказали, почему Россия не может считаться стратегическим партнером Европы
12:42
Суд запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава: опубликован документ Фото
12:40
"Мой путь не каждый пожелает для себя": главные тезисы последнего интервью Децла Видео
12:37
"Под российское ярмо": Порошенко проник в суть планов Путина по Украине Видео
12:33
Санкции не дают эффекта: в Германии предложили отложить вопрос по Крыму Видео
12:28
НФ требует повторного ареста активов Захарченко
12:24
Венесуэла стала "черной дырой" для России – эксперты
12:10
Восточный гороскоп 2019 по дате и году рождения: кого ждут деньги, а кого – любовь Видео
11:59
"Крутились как могли": на Киевщине полицейские спионерили и продали машину на евробляхах
11:31
"Кончайте тихо": в киевском университете преподавателя обвинили в сексуальных домогательствах
11:28
В Раде инициируют обращение к НАТО о предоставлении Украине плана действий
11:26
"Это ты из телека?": В Киеве жестоко избили участника нацотбора Евровидения
11:25
Россия готовит новый удар в Азовском море против Украины мнение
11:20
Дотянулись спецслужбы: В Сети нашли последний твит Децла, критикующий путинский режим
10:55
"Изменение погодной ситуации": синоптик предупредила, к чему на этой неделе готовиться украинцам Видео
10:51
Экс-министр раскрыл самый популярный механизм, по которому украинцам не дают субсидии Видео
10:38
"Дело развалилось": суд разрешил снять электронный браслет с Продана и вернул ему загранпаспорт Видео
10:18
"Много крови": в РФ рассказали о потерях российских военных на Донбассе Видео
09:59
Укрзализныця начала сокращать число поездов в РФ
09:48
"Сценарий 2014-го": На росТВ разразились угрозами территориям Украины Видео
09:47
Девушка дня Instagram: сексуальная жена футболиста Йована Джорджевич Фото
09:43
Привет Гройсману и Омеляну: в Сети набирает популярность флешмоб с фото ям и колдобин на дорогах Фото Видео
09:43
Две большие проблемы с выборами-2019, которые никто не заметил мнение
09:32
Генерал-десантник рассказал о главном достижении ВСУ во время войны на Донбассе
09:03
"Праздник порохоботства": в Сети разнесли тяжелую порцию пропаганды Порошенко в телеэфире Видео
08:58
Аласания поведал, что собирается делать со своей отставкой
08:37
РосСМИ пояснили, почему россияне быстро "разлюбили" Владимира Путина
08:35
Как высокий рейтинг Петра Алексеевича превратится в тыкву мнение
08:17
"Это ужасно": автор проектов Крымского моста рассказал о нарушениях при его строительстве Видео
07:53
Пограничники не пустят наблюдателей от РФ в Украину – Порошенко Видео
07:38
Украину назвали "частично свободной" страной в отчете Freedom House
07:34
Япония не будет называть Россию оккупантом на Курилах
07:13
В Украине стартует регистрация на ЗНО 2019: что нужно знать Видео
06:54
Запад должен ускорить распад России мнение
06:12
Курс доллара: эксперт дал неожиданный валютный прогноз
05:50
"Неделя не сахар": астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам Видео
05:04
Размер имеет значение: российские эксперты раскритиковали новую ракету Путина
05:01
Политолог объяснил, каким должно быть настоящее "прощание" с Москвой
04:31
За пять лет сало в Украине подорожало в пять раз
04:23
Психолог рассказала, почему у женщин случаются проблемы с оргазмом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться