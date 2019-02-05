Генпрокуратура завела дело против "друга России" Медведчука

Генпрокуратура Украины возбудила дело против политика, бизнесмена, кума главы Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука.

Его подозревают в уголовных преступлениях, которые предусмотрены ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственная измена.

Как сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган у себя в Facebook, теперь дела передадут в СБУ.

Сам Путин называл Медведчука "другом России" во время прямой линии с населением2017 года. "Он (Медведчук – ред.) выступает… за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой то, то за экономическую интеграцию. Он говорит о том, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого", – заявил тогда президент РФ.

/ facebook.com/LarysaSargan

/ facebook.com/LarysaSargan

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Виктором Медведчуком и обсудил с ним конфликт на востоке Украины. Белорусский лидер назвал конфликт на Донбассе недоразумением.

Напомним, 29 января помимо помпезного выдвижения Петра Порошенко параллельно прошёл второй съезд, где "сиял" Виктор Медведчук на выдвижении Юрия Бойко. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что "...Путин в лице Медведчука выступает в качестве удобного спарринг-партнера. Ведь у Порошенко с Медведчуком постоянный контакт и он легко мог его убедить не проводить съезд одновременно с его выдвижением. Потому что Медведчук на ключевых новостных каналах в день выдвижения Порошенко – это прямой укор Петру Алексеевичу, который по итогу 5 лет президентства может только публично констатировать, что "Медведчук – это зло с которым приходится мириться в "правовом государстве".

Как сообщалось, что касается выборов в Верховную Раду, то 5-процентный барьер, согласно данным опроса, преодолевают шесть партий: