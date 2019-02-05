Климкин предложил "ментально перезагрузить" Донбасс

Глава МИД Украины Павел Климкин / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости "ментально перезагрузить" оккупированные территории Донбасса одновременно с его возвращением их под контроль украинских властей.

"Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением - ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем", - сказал Климкин в интервью Liga.net.

В качестве примера "перезагрузки" министр рассказал о перевоспитании детей-переселенцев из Донбасса, которые, оказавшись на подконтрольной Киеву территории, пытались срывать украинский флаг, но уже через месяц пели украинский гимн.

"Забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, - это точно конец европейской и демократической Украине... Если не перезагрузимся и не избавимся от постсоветской ментальности за следующие 5 лет - Россия нас грохнет. Можете меня цитировать", - заключил Климкин.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик раскрыл подробности нового плана по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Новый план, который должен сменить Минские соглашения, предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.