Интерпол отказал Украине в объявлении Януковича в розыск

Экс-президент Украины Виктор Янукович / Reuters

После вынесения в Украине приговора экс-президенту Виктору Януковичу Киев снова направил в Интерпол документы для объявления его в розыск, однако ведомство отказало украинским властям.

Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает Укринформ.

"Да, его нет в базах розыска Интерпола, поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование, и снял Януковича с розыска. Его нет в базах Интерпола", - приводит агентство слова Сарган.

Ранее во время пресс-конференции в Москве Янукович сказал, что не находится в международном розыске и свободно передвигается по территории России, а также может выехать в любую страну.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил его к 13 годам лишения свободы без конфискации.