Пресс-конференция Януковича: видео

6 февраля 2019, 13:00

Адвокат беглого президента уже анонсировал "сюрпризы" в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Виктор Янукович
Янукович дает пресс-конференцию в Москве / Reuters

Бывший беглый президент Украины Виктор Янукович 6 февраля проводит в Москве первую в 2019 году пресс-конференцию.

Главная тема пресс-конференции Януковича – приговор, вынесенном ему Оболонским судом Киева. Напомним, суд признал виновным и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы

Ранее политолог объяснил, почему приговор для Януковича не будет иметь никаких последствий. Эксперт обращает внимание, что международные суды могут не признать, что Януковича осудили заочно. А вот генерал назвал два условия для похищения Януковича из Москвы. Бойцами украинского спецназа этот вопрос поднимался уже не раз, признался Виктор Ягун.

В свою очередь генпрокурор оценил вероятность выдачи Россией Украине Виктора Януковича. РФ не выдала нашей стране десятки деятелей времен президентства Кучмы, отметил глава ГПУ.

Также адвокат беглого президента Александр Горшинский ранее анонсировал "сюрпризы" в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Пресс-конференция Януковича: что говорил

Главные тезисы выступления Януковича:

"Это все страшно": Янукович обратился с просьбой к спецслужбам Украине из-за сообщений о своем похищении

"Бегали там с автоматиком": Янукович обвинил Пашинского и Парубия в расстрелах на Майдане

"Взяли на себя большой грех": Янукович прокомментировал получение томоса Украиной

Янукович спрогнозировал провал Порошенко на выборах

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну. В России бывший президент дал несколько пресс-конференций.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.

Как развивались события

Бегство Януковича из Украины

После смены власти в Украине в ночь на 22 февраля 2014 года Виктор Янукович выехал из своей резиденции Межигорье под Киевом и бежал в РФ. Спустя несколько дней, Генпрокуратура Украины обвинила его в организации массовых убийств на Майдане 18-21 февраля (тогда погибли более ста протестующих и 17 силовиков).

28 февраля экс-президент дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, на которой заявил, что новая власть в Украине нелегитимна, а он сам остается действующим президентом. 

Еще одно уголовное дело против Януковича

2 марта возглавлявший тогда ГПУ Олег Махницкий заявил, что в отношении Януковича открыто еще одно уголовное дело: "за попытки и призывы свержения конституционного строя в Украине".

"Путин, введи войска!"

На следующий день постпред РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил, что 1 марта Янукович обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины". Именно этот день Совфед РФ разрешил Путину ввести войска в Украину.

Сам Янукович отрицал это, заявив, что речь шла лишь о "заявлении".

censor.net.ua

Этот документ стал ядром обвинений против Виктора Януковича, так как по мнению Генпрокуратуры, именно он дал "зеленый свет" оккупации украинского полуострова. 

Луценко против Януковича и первый допрос

28 ноября 2016 года глава ГПУ Юрий Луценко заочно зачитал Януковичу ряд обвинений в: "...совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны".

В тот же день находившегося в Ростове-на-Дону Януковича допросили в качестве свидетеля по видеосвязи.

В ходе процесса было допрошено много свидетелей, в том числе первые лица государства - глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, президент Петр Порошенко.

Показания против Януковича давали и переехавшие в Украину российские депутаты, - Илья Пономарев и Денис Вороненков (убит в центре Киева 23 марта 2017 года). 

Черновик приговора Януковичу

В июле 2018-го в СМИ опубликовали якобы "черновик" приговора Виктору Януковичу. Документ, по данным издания Страна.ua, тогда проходил своеобразное межведомственное согласование.

strana.ua

Последнее слово и госпитализация Януковича

В ноябре 2018-го председательствующий по делу судья Владислав Девятко заявил, что предоставит Януковичу возможность выступить в суде 19 ноября с последним словом.

Однако из-за госпитализации после "спортивной травмы" выступить в суде экс-президент не смог. "Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом... У него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная, ноги и позвоночника", - заявил его адвокат Александр Горошинский.

5 декабря судьи отправились в совещательную комнату для вынесения приговора.

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