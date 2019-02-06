"Бегали там с автоматиком": Янукович обвинил Пашинского и Парубия в расстрелах на Майдане

Виктор Янукович / кадр из трансляции

Бывший президент Украины (2010-2014) Виктор Янукович, сбежавший в Россию, во время своей большой пресс-конференции в Москве обвинил спикера Рада Андрея Парубия и нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

"Расстрелы на Майдане сделали организаторы Майданы. Независимые расследования журналистские доказали это. Они приводят все к одному выводу. Организация расстрелов была выгодна тем, кто хотел сорвать мирные переговоры, которые начались 20 февраля – с участием представителей европейских стран и оппозиции. [...] Называют фамилии Андрея Парубия, который сейчас возглавляет Верховную Раду, Сергея Пашинского, который бегал там с автоматиком. [...] Стрелки стреляли из тех зданий, которые контролировала оппозиция", - высказался Янукович.

Напомним, ранее грузинский снайпер через российские СМИ обвинил нардепов Сергея Пашинского и Владимира Парасюка в расстреле людей на Майдане. Позднее Янукович написал открытое письмо украинцам с похожими обвинениями.