"Возможны сюрпризы": названа дата новой пресс-конференции Януковича

Виктор Янукович даст новую пресс-конференцию 6 февраля / Reuters

Бывший беглый президент Украины Виктор Янукович в среду, 6 февраля, даст новую пресс-конференцию, она состоится в столице Российской Федерации Москве.

Экс-глава государства будет говорить о приговоре, вынесенном ему Оболонским судом Киева, рассказал адвокат беглеца Александр Горшинский Громадському.

По словам собеседника, во время пресс-конференции, "возможно, будут и сюрпризы".

Издание выяснило, что мероприятие может состояться в 14 часов, однако пока неизвестно, по какому времени оно пройдет — по киевскому или московскому (в Киеве на часах на 1 час меньше, чем в Москве).

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну. В России бывший президент дал несколько пресс-конференций.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.