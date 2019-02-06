"Взяли на себя большой грех": Янукович прокомментировал получение томоса Украиной

6 февраля 2019, 13:38

По его словам, категорически нельзя было вмешиваться в дела Церкви.

Томос
Янукович прокомментировал получение томоса Украиной / president.gov.ua

В ходе сегодняшней пресс-конференции бывший беглый президент Украины Виктор Янукович прокомментировал получение томоса Православной церковью Украины.

По его словам, категорически нельзя было вмешиваться в дела Церкви. Он подчеркнул, что никто из президентов этого себе не позволял.

"И все то, что произошло с Украинской православной церковью – это неправильно, это не на поиски объединения государства, а на разделение, вражду и ненависть… Те люди, которые взяли на себя эту ответственность, взяли на себя большой грех", – заявил Янукович.

По его мнению, это сделано ради политических рейтингов.

Ранее Лавров выдал перл о "глумлении над историей". Глава МИД России прокомментировал создание автокефальной церкви в Украине.

Напомним, в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

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Виктор Янукович пресс-конференция Януковича автокефалия Томос ПЦУ
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