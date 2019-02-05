ПЦУ – нелегитимная: Лавров выдал перл о "глумлении над историей"

5 февраля 2019, 13:28

Глава МИД России прокомментировал создание автокефальной церкви в Украине.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / polit.ru

Создание Православной церкви Украины является нелегитимным как по религиозным, так и по государственным канонам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Таким образом он прокомментировал создание автокефальной церкви в Украине и вспомнил о передаче в свое время украинской церкви под эгиду Московского патриархата, пишет ТАСС.

"Абсолютно нелегитимное решение было, по всем канонам. И по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, и по канонам самого православия, потому что решение 1686 года, которое в Константинополе было принято - о передаче этой церкви под эгиду Московского патриархата - безотзывное, достаточно просто прочитать его.

Глумление над историей, преследование тем самым цели просто рассорить Россию и Украину, отвадить наши народы от того, чтобы они дружили, это, я считаю, по большому счету, преступление [нынешней власти Украины] перед своими гражданами", - подчеркнул он Лавров.

Ранее о непризнании ПЦУ заявил предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней.

Напомним, в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

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Константинополь автокефалия Сергей Лавров Томос ПЦУ
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