"Мы их не признаем": сербский патриарх ответил на приглашение Епифания

Сербская православная церковь не признает "новую церковь" в Украине.
Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней рассказал, что ответил отказом на приглашении на интронизацию предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.
По его словам, Сербская православная церковь не признает "новую церковь" в Украине, поэтому он не приехал на интронизацию Епифания, сообщает сербское издание Политика.
"Они нас пригласили, но мы ответили, что не будем присутствовать. Мы не признаем ПЦУ, молимся за каноническую УПЦ", - подчеркнул Ириней.
Отметим, что во время церемонии своей интронизации Епифаний вместе с патриархом РПЦ Кириллом помянул и Сербского патриарха Иринея.
Напомним, в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания.
15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.
5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.