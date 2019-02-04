"Мы их не признаем": сербский патриарх ответил на приглашение Епифания

4 февраля 2019, 11:21

Сербская православная церковь не признает "новую церковь" в Украине.

В Киеве состоялась интронизация предстоятеля ПЦУ / УНИАН

Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней рассказал, что ответил отказом на приглашении на интронизацию предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

По его словам, Сербская православная церковь не признает "новую церковь" в Украине, поэтому он не приехал на интронизацию Епифания, сообщает сербское издание Политика.

"Они нас пригласили, но мы ответили, что не будем присутствовать. Мы не признаем ПЦУ, молимся за каноническую УПЦ", - подчеркнул Ириней.

Отметим, что во время церемонии своей интронизации Епифаний вместе с патриархом РПЦ Кириллом помянул и Сербского патриарха Иринея.

Напомним, в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

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Сербия интронизация автокефалия Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
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