"Конченые на всю голову": подростки развлекались швырянием бутылок на головы прохожим

Подростки развлекались бросанием бутылок в людей

В соцсетях опубликовано видео того, как подростки из окна многоэтажки бросают бутылки в проходящих по улице прохожих.

В частности, на видео, размещенном ресурсом Киев Оперативный в Facebook, подростки бросили бутылку в пожилую женщину, проходившую возле дома. К частью, бутылка упала рядом с ней.

"Что с нынешним поколением?" — говорится в комментарии к видео.

Что с нынешним поколением? ??‍♂️ Опубліковано Киев Оперативный Середа, 6 лютого 2019 р.

Опубликованное видео вызвало волну возмущения:

"Так, вони кончені на всю голову. Але якби попали в стареньку і вбили її? Страшно подумати що буде через 5-10 років. Покоління бидла", "Комментарии здесь лишние....нужно найти этих шавок и вместе с родителями приковать наручниками голыми на морозе возле парадного ...тогда другие,,детки,,будут бояться ,а родители больше внимания будут уделять воспитанию...", "Школота совсем о**ела, извините", "Це батькам в першу чергу ляща дати треба а потім ще й цьому недоумку", "Ремнем лечиться такая ху.ня", "В маму свою брось, еще смешнее будет", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева подростки ногами жестоко избили мужчину.