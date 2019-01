"Мне очень стыдно": во Львове вычислили живодера, сбросившего котенка с 9-го этажа

Ви вірите, що хлопець розкаявся?: Кіт вижив, а один з живодерів вже вибачається, іншого шукають ____ Ми вчора публікували відео, де двоє підлітків викидають кошеня з вікна багатоповерхівки. Хлопці самі зняли це відео, а на записі чути їхній сміх. Запис викликав обурення користувачів - люди шоковані. . Зоозахисниця зі львова Андріана Байло на своїй сторінці у facebook повідомила, що вчора вже написала заяву до поліції з цього приводу. Кота знайшли, його забрала до себе жінка, що підгодовувала раніше тваринку на вулиці, сказала, що більш нікому його не віддасть. . Одного з живодерів теж знайшли, іншогоскоро знайдуть. ⠀ Фото, відео Андріана Байло у facebook _______ #news_dnepr #news_zp #news_odessa #news_lviv #news_kiev #news_kharkiv

