"Мне очень стыдно": во Львове вычислили живодера, сбросившего котенка с 9-го этажа

Зоозащитница разыскала кошку, которую живодеры сбросили с 9 этажа / Скриншот

Житель Львова Богдан Тодерюк извинился за то, что вместе со своим другом сбросил с 9-го этажа котенка, зафиксировав свои действия на камеру.

Видео с извинениями подростки выложили в Instagram.

"Я Богдан Тодерюк. Мы с другом бросили кота. Мне очень стыдно за этот поступок. Я действительно раскаиваюсь", - заявил парень.

При этом отмечается, что вторым живодером был некий Роман Жеребецкий, которого уже разыскивают неравнодушные.

Кроме того, животное, которое сбросили с сумасшедшей высоты, выжило. Кошку нашла зоозащитница Андриана Байло и уже написала заявление в полицию.

В Нацполиции говорят, что о происшествии они узнали от "неравнодушного человека, написавшего письмо на страницу патрульной полиции во Львовской области".

"С того момента все началось. Несмотря на то, что не было вызовов на 102 и на тот момент никто с заявлениями не обращался мы не смогли остаться в стороне от этой ситуации и пресс-служба вместе с 1 батальоном начали поиски. Совместными усилиями вычислили здание, где произошло событие и участвовавших в нем лиц. За считанные минуты адреса, где проживают подростки передали экипажам. Патрульные поехали к ним домой. Мама одного из ребят была шокирована услышанным. Ее 16-летний сын признал, что действительно снимал событие на видео. На место вызвали следователей Шевченковского отдела полиции. Также, следователи получили заявление о совершении преступления от неравнодушных граждан", - говорится в сообщении Патрульной полиции Львова, размещенном на ее странице в Facebook.

Внимание! Видео содержит демонстрацию насилия и жестокости:

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