"Мне очень стыдно": во Львове вычислили живодера, сбросившего котенка с 9-го этажа

Кошка, которую во Львове подростки сбросили с сумасшедшей высоты, осталась жива.
Житель Львова Богдан Тодерюк извинился за то, что вместе со своим другом сбросил с 9-го этажа котенка, зафиксировав свои действия на камеру.
Видео с извинениями подростки выложили в Instagram.
"Я Богдан Тодерюк. Мы с другом бросили кота. Мне очень стыдно за этот поступок. Я действительно раскаиваюсь", - заявил парень.
При этом отмечается, что вторым живодером был некий Роман Жеребецкий, которого уже разыскивают неравнодушные.
Кроме того, животное, которое сбросили с сумасшедшей высоты, выжило. Кошку нашла зоозащитница Андриана Байло и уже написала заявление в полицию.
Ви вірите, що хлопець розкаявся?: Кіт вижив, а один з живодерів вже вибачається, іншого шукають ____ Ми вчора публікували відео, де двоє підлітків викидають кошеня з вікна багатоповерхівки. Хлопці самі зняли це відео, а на записі чути їхній сміх. Запис викликав обурення користувачів - люди шоковані. . Зоозахисниця зі львова Андріана Байло на своїй сторінці у facebook повідомила, що вчора вже написала заяву до поліції з цього приводу. Кота знайшли, його забрала до себе жінка, що підгодовувала раніше тваринку на вулиці, сказала, що більш нікому його не віддасть. . Одного з живодерів теж знайшли, іншогоскоро знайдуть. ⠀ Фото, відео Андріана Байло у facebook _______ #news_dnepr #news_zp #news_odessa #news_lviv #news_kiev #news_kharkiv
В Нацполиции говорят, что о происшествии они узнали от "неравнодушного человека, написавшего письмо на страницу патрульной полиции во Львовской области".
"С того момента все началось. Несмотря на то, что не было вызовов на 102 и на тот момент никто с заявлениями не обращался мы не смогли остаться в стороне от этой ситуации и пресс-служба вместе с 1 батальоном начали поиски. Совместными усилиями вычислили здание, где произошло событие и участвовавших в нем лиц. За считанные минуты адреса, где проживают подростки передали экипажам. Патрульные поехали к ним домой. Мама одного из ребят была шокирована услышанным. Ее 16-летний сын признал, что действительно снимал событие на видео. На место вызвали следователей Шевченковского отдела полиции. Также, следователи получили заявление о совершении преступления от неравнодушных граждан", - говорится в сообщении Патрульной полиции Львова, размещенном на ее странице в Facebook.
Внимание! Видео содержит демонстрацию насилия и жестокости:
Напомним, ранее Сеть возмутила жестокая расправа над собакой в Винницкой области.