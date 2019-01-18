"Уроды малолетние": в Сети возмутились из-за видео с подростками, сбросившими котенка с 9 этажа

Во Львове живодеры сбросили котенка с 9 этажа / Скриншот

Во Львове подростки сбросили котенка из окна 9-го этажа. Соответствующее видео было опубликовано в группе "Новини Львова" в Facebook.

"Пи ** ец коту", - говорят малолетние живодеры перед экзекуцией.

Отметим, что в Сети нашли профили подростков в Инстаграм. Одним из живодеров оказался Богдан Тодерюк. Он зарегистрирован также в соцсети Вконтакте, где указывается, что он из Львова, родился 12 сентября 2002 года. В скайпе также можно найти его под ником BogdanLemberg.

Внимание! Видео содержит демонстрацию насилия и жестокости:

Опубликованное видео вызвало бурю возмущения в Сети:

"Дал***оби", "Скоти...як так можна", "Дибілоїди,таке гамно молоде а таке вже жорстоке, співчуваю батькам", "Сука пи**ить треба", "Батьки візьміть собі на замітку. Я б з таким чадом спати в одній хаті не змогла", "Я би цих виродків сама розстріляла! Уроди малолітні", "Це скотство передали в поліцію?", "В тюрму садити... Таких виродків", "Це 299 стаття ,виловити і поламати руки", "Спустити слід за котиком, нехай тішиться", "Треба би їх так скинути падлецов з дев'ятого поверху хай би відчули", - пишут пользователи в комментариях под видео.

Напомним, ранее Сеть возмутила жестокая расправа над собакой в Винницкой области.