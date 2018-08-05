«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото

В Киеве 6-летняя девочка убивает животных

В одном из киевских домов вместе с пьющей матерью проживает 6-летняя девочка, которая убивает животных.

Как говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook, такие поступки ребенок совершает после побоев, получаемых от матери.

"У нас в соседнем доме живет 6-летняя девочка, у которой есть ужасное хобби. Я бы сказала, ежедневная цель. Регулярно она отыскивает и убивает котят. Режет ножом, скручивает шеи, выкалывает глаза и т. д. Девочка живет с мамой, злоупотребляющей алкоголем. Постоянно грязная и без присмотра… Мать регулярно ее избивает. И чем больше она ее бьет, тем больше у девочки желание убивать", — рассказала очевидец.

Отмечается, что сначала девочка убивала птенцов голубей, потом котят, теперь "переключилась" на собак, а также угрожает ножом и детям.

"С матерью говорить невозможно - она неадекватная и агрессивная. Девочка в садик не ходила. В школу, видимо, тоже пока не собирается. Мать постоянно приводит домой разных мужчин. Часто в эти моменты Веронику выгоняют на улицу… К следователю обращались, заявление в полицию писали, но пока ничего положительного", — добавила автор сообщения.

Напомним, ранее в Харькове живодер снял на видео убийство раненой летучей мыши.