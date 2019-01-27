В центре Киева подростки ногами жестоко избили мужчину, появилось видео

Пока на месте инцидента приехали правоохранители, нападавшие уже разбежались.
В воскресенье, ночью 27 января в центре Киеве толпа подростков избила прохожего.
Инцидент произошел рядом с Арена Сити, где мужчину повалили на землю и жестоко избивали ногами.
Как уточняет на своей странице в Facebook Киев. Оперативный, нападающие предположительно были чеченцами - "Свидетели утверждают, что нападающие говорят "мы чеченцы, вы не знаете, с кем связались".
Причина конфликта неизвестна. Была вызвана "скорая помощь" и полиция, но нападавшие скрылись с места происшествия.
Відео 18+ Центр міста Києва, поблизу "Арена Сіті": невідомі підлітки товпою бьют одного, лежачого... Причини такої поведінки поки невідомі, свідки стверджують, що нападники кажуть "мы чеченцы, вы не знаете с кем связались". Викликали швидку і поліцію. Тим часом, всі нападники з місця події пішли. Шукаємо свідків початку конфлікту.Опубликовано Киев Оперативный Суббота, 26 января 2019 г.
Как ообщалось ранее, в ночь на 27 января народного депутата Украины от партии БПП ограбили под Киевом.