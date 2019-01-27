В центре Киева подростки ногами жестоко избили мужчину, появилось видео

Відео 18+ Центр міста Києва, поблизу "Арена Сіті": невідомі підлітки товпою бьют одного, лежачого... Причини такої поведінки поки невідомі, свідки стверджують, що нападники кажуть "мы чеченцы, вы не знаете с кем связались". Викликали швидку і поліцію. Тим часом, всі нападники з місця події пішли. Шукаємо свідків початку конфлікту.