"Смерть машинам": опубликовано видео самой страшной украинской трассы

Трассу между Николаевом и Кропивницким назвали адской / Сегодня

Самая ужасная украинская автодорога расположена между Николаевом и Кропивницким. Трасса национального значения Н-14 усеяна гигантскими ямами и колдобинами, а в некоторых местах разрушена до основания, что вынуждает водителей объезжать ее по полям.

Водители, которым не повезло проехаться по этой дороге, нередко разворачиваются и едут назад, сообщает ТСН.

В материале отмечается, что из 180 километров трассы половина разрушена до основания, и в таком состоянии дорога последние пять лет, при этом вода маскирует метровые воронки в дороге.

"Смерть машинам", - рассказали о состоянии трассы водители.

"Сплошной ужас. Доехал и хорошо!" - комментирует один из водителей, преодолевший трассу.

Отмечается, что власти пообещали в 2019 году заменить только треть из аварийных 40 километров.

Читайте также"Будуємо дороги!" На "убитой" трассе в Жмеринке уничтожили рекламу Гройсмана

Работы обещают начать в конце марта, будут ремонтировать не все 180 километров, а лишь 45,5. На Кировоградщине заменят покрытие на трех участках, еще один ждет реконструкция, а вот на Николаевщине построят упомянутую новую бетонную дорогу.

Другие участки, как говорят в автодоре, отремонтируют в следующих годах, а в целом на ремонт заложили миллиард гривен, то есть 22 миллиона за километр.

Но водители шутят, что обещанного три года ждут – именно столько времени им обещают привести дорогу в порядок. В 2018 году государство даже выделило на ремонт 300 тысяч гривен, но поскольку потратить их местные дорожники не успели, деньги забрали обратно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети набирает популярность флешмоб с фото ям и колдобин на дорогах.