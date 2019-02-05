Привет Гройсману и Омеляну: в Сети набирает популярность флешмоб с фото ям и колдобин на дорогах

С приближением весны в Украине обостряется традиционная проблема – вместе со снегом по всей стране с дорог сходит и асфальт.

Пользователи в Сети, возмущенные ужасным состоянием автодорог, решили устроить онлайн-флешмоб с хештегом #ГройсманГдеДороги.

Идею в Facebook подал пользователь Игорь Хохич, запостив несколько фото с жутким состоянием дорог.

"Вчера не успел выехать с паркинга, как попал в яму и тут же порвал колесо. В результате все планы на день были поломаны. Шина восстановлению не подлежит. Диск серьезно поцарапан. Учитывая, что вместе со снегом уходят все обещанные Гройсманом дороги, предлагаю флешмоб. Давайте постить фотографии ям на дорогах с тегом: #ГройсманГдеДороги?" — написал он.

Отметим, что эту с энтузиазмом поддержали другие пользователи, которых также возмущает ужансое состояние дорог, несмотря на реляции чиновников о масштабном ремонте и строительстве новых трасс.

Флешмоб также поддержали известные политики, выложив видео с кадрами разбитых украинских дорог:

Ділове... Магістральна дорога 09. Закарпаття... Обличчя влади !!! У влади була можливість відремонтувати цю магістраль ! Адже всі тендерні процедури відбулись в 15-17 роках і перемогу на ремонт отримала буковельська фірма ПБС. Але влада просто відмовилась фінансувати роботи. Очевидно , що не ті тендер виграли !!! Опубліковано Олександром Шевченком Неділя, 3 лютого 2019 р.

Трасса Харьков - Киев. Точнее то, что от неё осталось. Гройсману - пламенный привет! Опубліковано Михаил Добкин Понеділок, 4 лютого 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом положенный в мокрую погоду асфальт продержался 55 дней.