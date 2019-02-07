"Несвободные "радикалы" вредят стране": Супрун потроллила конфликт с РПЛ

7 февраля 2019, 21:12

Министр провела очередной ликбез для украинцев, слегка поддернув Ляшко и его однопартийцев.

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун продемонстрировала чувство юмора в конфликте с "радикалами" / Znaj

Отстраненная от обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что свободные радикалы вредят организму.

Судя по картинке к посту в Facebook, эту тему она затронула не просто так, что чтобы высказать свое мнение о конфликте с Радикальной партией Олега Ляшко.

"Свободные радикалы вредят здоровью, несвободные "радикалы" вредят стране", - гласит ироничная подпись к коллажу.

/ Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Супрун напомнила украинца школьный курс уроков химии и сообщила, что свободные радикалы — это молекулы, которым "не повезло". У каждой молекулы есть электроны, и чтобы молекула чувствовала себя хорошо, их должно быть четное количество. Когда молекула теряет 1 электрон или же имеет 1 лишний - она становится свободным радикалом.

"Свободные радикалы отнимают электроны у молекул и тем самым повреждают оболочки клеток, ДНК, составляющих хряща. Это называется свободнорадикальная цепная реакция. Она происходит, например, при развитии атеросклероза, старении кожи, воспалении и опухолевом росте. Проще говоря, свободные радикалы это инфаркты, инсульты, морщины и боль в суставах", - написала она.

Министр подчеркнула, что большое количество свободных радикалов приводит к губительным последствиям. Их провоцируют вредные привычки, неправильное питание и загрязненная окружающая среда. Супрун успокоила пациентов, что с помощью полезных и наполненных витаминами и микроэлементами продуктов можно защитится от свободных радикалов.

Как ранее сообщалось, Супрун впервые прокомментировала решение Окружного административного суда города Киева запретить ей выполнять обязанности главы Минздрава.

Ранее Порошенко прокомментировал отстранение Супрун. Президент заступился за отстраненную и.о. министра здравоохранения.

Напомним, ранее СМИ узнали, кто из окружения Порошенко взялся спасать Супрун. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович увидел в отстранении Супрун российскую агрессию.

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