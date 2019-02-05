Порошенко прокомментировал отстранение Супрун

Ульяна Супрун

Президент Петр Порошенко заявил, что отстраненная от исполнения обязанностей и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун имеет его "полную поддержку".

"Хочу обратить внимание на то, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины", - сказал Порошенко на мероприятии торговой палаты США в Киеве.

Во вторник, 5 февраля, лидер "Радикальной партии", кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.

Окружной административный суд Киева ранее рассматривал подобные иски против команды и.о. главы Минздрава и не удовлетворил ни один из них.

Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной.