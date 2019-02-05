Вятрович рассмотрел в отстранении Супрун "российскую агрессию"

Ульяна Супрун / УНИАН

За решением суда об отстранении Ульяны Супрун от обязанностей и.о. главы Минздрава стоит российская агрессия.

Такое мнение высказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

"Внешняя агрессия со стороны России и внутренний реванш тех, кто против реформ, - самые большие угрозы для нынешней Украины. Обе нуждаются в нашем решительном отпоре. Ульяна Супрун, мы с тобой!" - написал Вятрович.

Во вторник, 5 февраля, лидер "Радикальной партии", кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.

Окружной административный суд Киева ранее рассматривал подобные иски против команды и.о. главы Минздрава и не удовлетворил ни один из них.

Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной.