"Смотрящий Порошенко": СМИ узнали, кто взялся "спасать" Супрун

Ульяну Супрун взялся "спасать" Александр Грановский, узнали журналисты / УНИАН

Ульяну Супрун взялся "спасать" народный депутат Александр Грановский — теневой "смотрящий" президента Петра Порошенко за судебной системой.

На нардепа возложена задача "убедить" судью административного суда Киева отменить решение о запрете Супрун выполнять обязанности и.о. министра здравоохранения, говорится в Telegram-канале УП. Off the record.

По его данным, самым смешным является не то, что спасать "главную реформаторшу" будет "смотрящий Порошенко", а то, что у Грановского давно есть кандидат на пост главы Минздрава.

Напомним, 5 февраля стало известно, что в Киеве админсуд Киева отстранил и.о. главы Минздрава Ульяну Супруну от выполнения обязанностей. Иск в суд подал нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук. Супрун стала и.о. министра здравоохранения в июле 2016 года.