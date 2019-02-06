Супрун покинула Украину и впервые прокомментировала свое отстранение

Супрун впервые прокомментировала свое отстранение / Znaj

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун впервые прокомментировала решение Окружного административного суда города Киева запретить ей выполнять обязанности главы Минздрава.

Решение суда у себя в Facebook она назвала "судейским произволом", поблагодарив всех, кто встал на ее защиту. Особо Супрун выделила Порошенко, Гройсмана и Парубия за поддержку.

По ее словам, теперь достижения Минздрава поставлены под угрозу. В частности, без подписи главы МОЗ невозможно распределение препаратов, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава. А после решения суда непонятно, кто именно должен подписывать распоряжение и когда медицинские учреждения получат лекарства.

Читайте также"Увольнение вывески ни на что не повлияет": соцсети об отстранении Ульяны СупрунКроме того, готовятся к развозке в регионы жизненно необходимых препаратов по 33 программами госзакупок: "Это вакцины против кори. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии".

Она заверила, что готова подписывать все необходимое: "Речь идет о безопасности, здоровье и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое".

При этом Сурпун отметила, что в данный момент находится за пределами Украины.

"Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна. Мы должны в кратчайшие сроки возобновить работу министерства", – рассказала чиновница.

Ранее Порошенко прокомментировал отстранение Супрун. Президент заступился за отстраненную и.о. министра здравоохранения.

Напомним, ранее СМИ узнали, кто из окружения Порошенко взялся спасать Супрун. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович увидел в отстранении Супрун российскую агрессию.

В свою очередь в Минюсте рассказали,как поступят с решением суда об отстранении Супрун. Позицию ведомства озвучил глава юридического ведомства Павел Петренко.