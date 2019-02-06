В Минюсте рассказали,как поступят с решением суда об отстранении Супрун

Министерство юстиции / УНИАН

Глава украинского Минюста Павел Петренко рассказал о том, что необходимо немедленно обжаловать решение Окружного админсуда Киева, запрещающее Ульяне Супрун выполнять обязанности руководителя Минздрава.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне выполнять обязанности Министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", − написал Петренко.

Напомним, ранее СМИ узнали, кто из окружения Порошенко взялся спасать Супрун. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович увидел в отстранении Супрун российскую агрессию.