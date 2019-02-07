В Днепре радикалы сожгли детские накидки с агитацией за Януковича

В Днепре в техникуме сварки имени Бориса Патона учащимся на уроках физкультуры в качестве манишек раздавали накидки с надписью: "За Януковича".

"Вчера в одном из пабликов появился пост, что в Днепровском техникуме Патона, на уроке физкультуры, раздавали накидки с подписью "За Януковича". Сегодня С14 посетили учебное заведения, пообщалась с ее дирекцией", - сообщается на странице С14 в Facebook.

Активисты уверяют, что дирекция техникума поддержала уничтожение накидок и извинилась за инцидент.

"Что важно — быстро разобрались в ситуации, установили виновных. Они понесут наказание. Накидки сожжены", - сказано в сообщении.

Напомним, активисты С14 обнаружили в Сети видео, где подростки из Одессы глумятся над гимном Украины, поэтому отыскали их и заставили пожалеть о содеянном.