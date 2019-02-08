В Харькове митингующие забросали генконсульство России яйцами и зеленкой

Харьковчане решили протестовать против антиукраинской деятельности генконсульства РФ / Фото: скриншот из видео

В Харькове возле генерального консульства РФ около 100 протестующих приняли участие в акции протеста.

"Некоторые из участников акции держали плакат "Оккупанты, убирайтесь домой". Как пояснил один из участников акции Юрий Лихота, таким образом они выступают против того, чтобы "Россия проводила свою антиукраинской деятельности". По словам лидера харьковского штаба партии "Национальный корпус" Константина Немичева, сегодня в консульстве была запланирована встреча с "пророссийскими организациями" Харькова. Участники акции пришли этому помешать", - сообщает в Facebook UA: Харков.

Акция сначала носила мирный характер, однако впоследствии активисты начали забрасывать здание генконсульства яйцами и баночками с зеленкой. В полиции заявили, что правонарушений во время протеста зафиксировано не было.

В генконсульстве России заявили, что никаких встреч на этот день запланировано не было, поэтому акция протеста вызвала у сотрудников ведомства недоумение.

Акція протесту біля Генконсульства РФ у Харкові Учасники акції протесту біля Генконсульства Російської Федерації у Харкові жбурнули в будівлю ємності з зеленкою і яйця. Як повідомляє кореспондент UA: Харків, біля дипломатичної установи зібралися люди з символікою "Національних дружин" та "Правого сектору". Кілька з учасників акції тримали плакат "Окупанти, забирайтесь додому". Як пояснив один з учасників акції Юрій Ліхота, таким чином вони виступають проти того, щоб "Росія проводила свою антиукраїнську діяльність". За словами лідера харківського штабу партії "Національний корпус" Костянтина Немічева, сьогодні у консульстві була запланована зустріч з "проросійськими організаціями" Харкова. Учасники акції прийшли цьому завадити, сказав Немічев. За підрахунками Юрія Ліхоти, в акції взяли участь до сотні людей. Таку ж цифру називає і Станіслав Коваль, працівник управління превентивної діяльної Нацполіції області. За його словами, правопорушень під час акції поліцейські не зафіксували. Кореспонденти UA: Харків звернулися за коментарем до Генконсульства. Консул-радник Ігор Дем'яненко повідомив, що обіймає цю посаду два тижні, жодних зустрічей у консульстві сьогодні не планувалося. Опубликовано UA: Харків Пятница, 8 февраля 2019 г.

Напомним, в Одессе возле генконсульства Российской Федерации произошли столкновения между полицией и участникам акции в поддержку пленных украинских моряков.