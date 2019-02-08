В Харькове митингующие забросали генконсульство России яйцами и зеленкой

8 февраля 2019, 20:04

Активисты выразили протест против антиукраинской деятельности.

Харьковчане решили протестовать против антиукраинской деятельности генконсульства РФ / Фото: скриншот из видео

В Харькове возле генерального консульства РФ около 100 протестующих приняли участие в акции протеста.

"Некоторые из участников акции держали плакат "Оккупанты, убирайтесь домой". Как пояснил один из участников акции Юрий Лихота, таким образом они выступают против того, чтобы "Россия проводила свою антиукраинской деятельности". По словам лидера харьковского штаба партии "Национальный корпус" Константина Немичева, сегодня в консульстве была запланирована встреча с "пророссийскими организациями" Харькова. Участники акции пришли этому помешать", - сообщает в Facebook UA: Харков.

Акция сначала носила мирный характер, однако впоследствии активисты начали забрасывать здание генконсульства яйцами и баночками с зеленкой. В полиции заявили, что правонарушений во время протеста зафиксировано не было.

В генконсульстве России заявили, что никаких встреч на этот день запланировано не было, поэтому акция протеста вызвала у сотрудников ведомства недоумение.

Акція протесту біля Генконсульства РФ у Харкові

Учасники акції протесту біля Генконсульства Російської Федерації у Харкові жбурнули в будівлю ємності з зеленкою і яйця. Як повідомляє кореспондент UA: Харків, біля дипломатичної установи зібралися люди з символікою "Національних дружин" та "Правого сектору". Кілька з учасників акції тримали плакат "Окупанти, забирайтесь додому". Як пояснив один з учасників акції Юрій Ліхота, таким чином вони виступають проти того, щоб "Росія проводила свою антиукраїнську діяльність". За словами лідера харківського штабу партії "Національний корпус" Костянтина Немічева, сьогодні у консульстві була запланована зустріч з "проросійськими організаціями" Харкова. Учасники акції прийшли цьому завадити, сказав Немічев. За підрахунками Юрія Ліхоти, в акції взяли участь до сотні людей. Таку ж цифру називає і Станіслав Коваль, працівник управління превентивної діяльної Нацполіції області. За його словами, правопорушень під час акції поліцейські не зафіксували. Кореспонденти UA: Харків звернулися за коментарем до Генконсульства. Консул-радник Ігор Дем'яненко повідомив, що обіймає цю посаду два тижні, жодних зустрічей у консульстві сьогодні не планувалося.

Опубликовано UA: Харків Пятница, 8 февраля 2019 г.

Напомним, в Одессе возле генконсульства Российской Федерации произошли столкновения между полицией и участникам акции в поддержку пленных украинских моряков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
акция Харьков митинг протест яйца зеленка Генконсульство РФ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:04
В Харькове митингующие забросали генконсульство России яйцами и зеленкой
19:58
Главе Нафтогаза отказались поднять зарплату: за какие "гроши" предлагают работать Коболеву Видео
19:32
"Последний крупный динозавр": Шнуров посвятил стих Юрскому
19:23
Епифаний внезапно обратился с просьбой к Путину и Кириллу: что известно Видео
19:01
Дочери зама главы Крыма хотят представлять Украину на Евровидении – СМИ Видео
18:50
"Опасная тенденция": эксперт оценили перспективы продажи коммунальных долгов в Украине коллекторам Видео
18:24
Насирова "освежили" водой на политическом ток-шоу Видео
18:14
"Церковь раскольников": официальный Афон отказался признавать ПЦУ Видео
17:37
В Госстате рассказали, насколько лучше украинцы стали жить Видео
17:26
Закон о переходе религиозных общин в ПЦУ обжаловали в Конституционном суде Видео
16:48
Поэт Дмитрий Павличко написал оду во славу Порошенко. Его высмеяли в сети Видео
16:41
"Исправьте немедленно": посольство возмутилось из-за статьи The Times о "гражданской войне в Украине"
16:05
"Тонны кокаина на судне": в Португалии арестованы 8 моряков-украинцев
15:58
Тарифы на воду 2019: украинцев обязали платить за дырявые трубы и "магниты" соседей Видео
15:57
Меркель объявила окончательное решение Европы по Северному потоку-2
15:49
"Бездипломная балаболка": Гриценко продолжил заочные разборки с генпрокурором Луценко Видео
15:30
Путин приказал взять Януковича под охрану Видео
15:27
ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты Видео
15:12
"Киев вытер ноги о свои обязательства": Москва испугалась направлять наблюдателей в Украину Видео
15:02
Названа дата прощания с Сергеем Юрским Видео
14:54
"Готов доказать под присягой": Садовой обвинил Порошенко в шантаже ради снятия мусорной блокады. Документ Видео
14:39
Шахтер усилился полузащитником юношеской сборной Бразилии
14:16
В центре Киеве парня привязали к столбу и обвинили в наркоторговле Видео
14:10
Благотворительный фонд Новинского направил в 2018 году на благотворительные проекты 195,5 млн гривен актуально
13:59
Грудь едва не вывалилась из платья: Ким Кардашьян оконфузилась с "опасным" декольте Фото Видео
13:46
Новое избиение подростка: на Львовщине школьницы устроили экзекуцию над сверстницей Видео
13:41
Юлия Тимошенко договорилась с кандидатами в президенты бороться с фальсификациями Порошенко Видео выборы
13:35
Путин попытается вернуть Украину в сферу своего влияния - Foreign Affairs
13:25
"Фашистский режим": чешский парламентарий жестко приложил украинские власти
13:16
Эпидемия кори: в Украине больных больше, чем во всей остальной Европе
13:02
"Попытка будет предпринята": в Москве подтвердили отправку наблюдателей в Украину Видео
12:50
Нацотбор на Евровидение-2019: все песни участников Видео
12:40
Геращенко сказал, кто мог следить за Зеленским Видео
12:37
Штормовой ветер и мокрый снег: синоптик назвала самый сложный день недели Видео
12:34
Не узнать: похудевшая Лариса Долина удивила переменами во внешности
11:58
В Виннице микроавтобус с иностранцами влетел в фуру, есть жертвы Видео
11:54
Девушка дня Instagram: известная супремодель Рози Хантингтон-Уайтли Фото
11:49
ЦИК зарегистрировал "двойника" Тимошенко, Юлия требует от Порошенко его снять Видео
11:38
День стоматолога 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и анимированных открытках Фото
11:34
"Ехай на х*й": глава ГФС обложила мэра Днепра из-за переименования Днепропетровской области Видео
11:30
"Погодные потрясения": синоптик спрогнозировала изменение погоды в Украине Видео
11:16
Коррупция в Украине уничтожает ее энергетическую независимость - The American Interest
11:15
"Диалог со слушателем": Макс Барских представил новый альбом "7" Видео
11:14
Украина хочет видеть четкий план действий по обретению членства в НАТО - Народный фронт
10:59
Еще одна жертва Новичка: СМИ рассказали, кого ГРУ травило до Скрипалей Видео
10:55
"Это другая нация – дружественная": яркие цитаты Сергея Юрского об Украине
10:30
СМИ узнали, где похоронят Сергея Юрского Видео
10:28
В ОБСЕ предупредили Киев: недопуск наблюдателей на выборы противоречит обязательствам Видео
10:05
От Бендера до дяди Мити: самые знаменитые роли Сергея Юрского Видео
09:50
В России КамАЗ с рабочими упал с обрыва, много жертв и пострадавших Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться