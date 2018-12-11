Во Львове требуют от президента закрыть генконсульство России

Львовский облсовет инициирует закрытие российского генконсульства / dt.ua

Львовский областной совет требует от президента Петра Порошенко и Министерства иностранных дел Украины закрытия генерального консульства Российской Федерации во Львове.

Как сообщает Интерфакс-Украина, за такое обращение 11 декабря проголосовал 61 депутат из 84 участников заседания.

"Мы убеждены, что МИД Украины в ситуации введения военного положения в части Украины и захвата украинских моряков россиянами, обязан усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию во всех направлениях, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Также требуем немедленного закрытия генерального консульства РФ во Львове", - указано в обращении.

По мнению депутатов, такое решение улучшит политическую ситуацию в регионе, уменьшат социальное напряжение среди населения и минимизируют риск провокаций.

Как известно, президент Петр Порошенко одобрил разрыв договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.

Напомним, 6 декабря во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206).