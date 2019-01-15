"Кровь" и файеры: в Одессе у консульства РФ произошли столкновения полиции с митингующими

Во вторник, 15 января, в Одессе возле генконсульства Российской Федерации произошли столкновения между полицией и участникам акции в поддержку пленных украинских моряков.

Около 50 митингующие намеревались облить забор и ворота консульства красной краской, символизирующей кровь, однако им воспрепятствовали полицейские.

Отметим, что в результате потасовки краска оказалась на асфальте и на одежде полицейских и участников акции протеста.

Как сообщает Думская, полицейские задержали двоих участников акции протеста. Как заявил один из организаторов акции Виталий Кожухарь: "Действо планировалось сугубо мирное, краска эта легко смывается. Какой смысл было применять силу, непонятно".

Напомним, ранее сообщалось, что в Варшаве украинцы с поляками устроили мордобой.