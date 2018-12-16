В Варшаве украинцы с поляками устроили мордобой с битым стеклом

16 декабря 2018, 22:24

Очевидцы уверяют, что драка была крайне жестокой.

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Участники драки разбежались незадолго до приезда полиции / Фото: Радио Польша

В Варшаве на железнодорожной станции Вильно случился конфликт между группой поляков и украинцев, который мгновенно трансформировался в потасовку.

Как сообщает польское издание fakt.pl, словесная ссора в считанные минуты переросла в драку не только с применением кулаков, но и стеклянных бутылок.

Свидетели инцидента рассказывают, что противостояние было настолько масштабным, что очевидцы вынуждены были спрятаться, чтобы избежать случайных повреждений.

Точную причину драки СМИ не сообщают. Однако известно, что мужчины дрались крайне жестоко. Сначала в ход пошли кулаки, а затем пошли в ход стеклянные бутылки, осколки от которых разлетались на большое расстояние.

Как отмечают свидетели, драка завершилась до приезда полиции. Виновники с места инцидента быстро исчезли, оставив после себя горы битого стекла.

Как ранее сообщалось, в Польше фермеры в желтых жилетах перекрыли европейскую трассу А2, которая соединяет Украину и Германию, с требованием установить пошлины на ввоз украинских товаров.

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