В Польше "желтые жилеты" требуют установить пошлины на товары из Украины

В Польше 12 декабря фермеры в желтых жилетах перекрыли европейскую трасу А2, которая соединяет Украину и Германию, с требованием установить пошлины на ввоз украинских товаров.

Как сообщает польский ресурс RMF24, протестующие требовали от власти обратить внимание на аграрные проблемы в стране.

"Из Украины к нам можно ввозить продукты, выращенные при помощи запрещенных у нас химических удобрений. Требуем обозначения всех польских и украинских продуктов", - заявили журналистам фермеры.

Поляки сетуют на отсутствие должного ветеринарного контроля в связи с массовым распространением африканской чумы у свиней, что приводит к гибели поголовья. Фермеры требуют от государства выплаты компенсации за погибших вследствие эпидемии домашних животных.

Митингующие в желтых жилетах требовали приезда премьер-министра. Однако сотрудники полиции перекрытие трасы квалифицировали, как незаконные действия. Позже фермеры трасу все-таки для проезда транспорта открыли, а свои требования передали правительству.

Напомним, в Париже митингующие заявили, что учрежденное президентом Франции Эммануэлем Макроном чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".