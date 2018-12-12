Французский активист "желтых жилетов" с флагом ДНР оказался гражданином России

Моро заявил, что гордится российским гражданством / Фото: скриншот из видео

В Париже во время протестов "желтых жилетов" в прямой эфир пропагандистского канала Россия-1 вышел Касавье Моро, который ранее попал на страницы мировой прессы, поскольку развернул в центре французской столицы флаг террористической ДНР.

"Движение "желтых жилетов" во Франции — это антимайдан, оно полностью спонтанное, автономное. Ни Трамп, ни Госдеп, ни Лавров не пришли с пирожками… Я был в движении "желтые жилеты" и буду, пока Макрон остается президентом", - заявил он во время программы "60 минут".

Моро признался, что является гражданином двух государств – Франции и России, как и все члены его семьи.

"Я никогда этого не скрывал. Я даже могу сказать, что я очень горжусь быть гражданином самой великой страны, которая существует на Земле, если хотите это слышать. И у моей жены и моих детей тоже двойное гражданство", - сказал россиянин.

Как ранее сообщалось, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о причастности России к организации акций протестов в стране.

Напомним, в Париже пособники боевиков ДНР Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули флаг ДНР на акции протеста "желтых жилетов".

Позже в СБУ заявили, что радикалы, которых курируют ФСБ и ГРУ - спецслужбы страны-агрессора России, организовывают во Франции беспорядки и акты насилия.