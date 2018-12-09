Во Франции подозревают Россию в организации протестов "желтых жилетов"

9 декабря 2018, 20:58

Правоохранители начали расследование.

Франция
Франция приходит в себя после масштабных протестов / Фото: REUTERS

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о причастности России к организации акций протестов в стране.

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции сообщил о начале расследования в связи с появлением доказательств российского следа в протесте "желтых жилетов".

"Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены", — заявил Ле Дриан.

Издание Times сообщает, что в Twitter появились сотни аккаунтов, якобы связанных с Россией, с которых ежедневно публиковались более 1,5 тысячи сообщений для "увеличения масштаба уличных протестов" во Франции. Отмечается, что анонимные пользователи использовали фотографии с акций протестов, чтобы продемонстрировать мнимую жестокость французской полиции.

По информации Deutsche Welle, президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с представителями профсоюзов и работодателей, а также представителями местных властей для диалога. 

"Президент хочет объединить все политические, территориальные, экономические и социальные силы в эти тяжелые времена для нации, чтобы услышать их голоса и предложения, чтобы мобилизовать их в действие", - заявил пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво.

Напомним, в Париже пособники боевиков ДНР Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули флаг ДНР на акции протеста "желтых жилетов".

Позже в СБУ заявили, что радикалы, которых курируют ФСБ и ГРУ - спецслужбы страны-агрессора России, организовывают во Франции беспорядки и акты насилия.

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Россия Франция организация причастность акции протеста желтые жилеты
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