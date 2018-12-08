На акции "желтых жилетов" в Париже развернули флаг "ДНР"

В Париже развернули флаг "ДНР" / WarGonzo

В Париже пособники боевиков ДНР Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули флаг ДНР на акции протеста "желтых жилетов".

Отметим, что по данным ресурса "Миротворец", Ксавьер Моро приезжал на оккупированный Донбасс для участия в качестве наблюдателя на псевдовыборах 11 ноября этого года.

Фабрис Сорлин - лидер ультраправой организации Dies Irae ("Судный день") и поклонник идеи "русского мира". Также незаконно посещал оккупированные территории Донбасса, после чего активно освещал свою пророссийскую позицию во французких СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что на акции протеста в столице Франции "желтые жилеты" начали устанавливать на городских улицах первые баррикады.