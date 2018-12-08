В Париже начали появляться первые баррикады - фото

Вышедшие на акции протеста в столице Франции - Париже "желтые жилеты" начали громоздить на городских улицах первые баррикады.

Протестующие наваливают баррикады из всего, что им доступно - в ход идут бетонные блоки, деревья, автомобили, мусорные контейнеры, и многое другое, сообщает Reuters.

Читайте такжеНовые столкновения в Париже: полиция разгоняет "желтые жилеты", сотни задержанныхПостройкой баррикад протестующие пытаются отгородиться от правоохранителей. Полиция тем временем не атакует возводимые баррикады.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Париже участники протестной акции "желтых жилетов" повредили Триумфальную арку.

С утра 8 декабря в Париже снова начались столкновения полиции и участников протестных акций "желтых жилетов". По данным из разных источников, полиция уже задержала от 300 до 500 манифестантов.