Новые столкновения в Париже: полиция разгоняет "желтые жилеты", сотни задержанных

В субботу, 8 декабря, в Париже участники акции "желтых жилетов" попытались начать марш к Елисейскому дворцу, однако путь им перекрыли бойцы спецподразделений полиции.

Также полиция перекрыла все улицы в районе Елисейского дворца при помощи грузовиков и стальных барьеров, а всего к охране правопорядка только Париже привлечены около 8 тысяч полицейских, сообщает Associated Press.

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Отмечается, что демонстранты начали собираться на рассвете возле Триумфальной арки, которая пострадала в ходе беспорядков на прошлых выходных. Протестующие несли с собой флаги Франции, на них были жилеты с неоновыми названиями их общественного движения.

В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал участников протеста к спокойствию. Он также заявил, что в рядах протестующих пытаются спрятаться "творящие насилие люди", от которых мирным участникам протеста следует держаться подальше.

По данным издания Le Figaro в Париже уже задержаны более 350 человек. При этом 354 человека с утра сегодняшнего дня были доставлены в отделения полиции, 127 человек поместили под стражу.

В то же время премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о 481 задержанном для проверок, 211 взяты под стражу в Париже.

Между митингующими и полицейскими происходят новые стычки: на улице Арсен Уссе, недалеко от площади Этуаль, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые прорвали кордон полиции и сломали ограждение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Париже участники протестной акции "желтых жилетов" повредили Триумфальную арку.