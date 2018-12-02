В Париже "желтые жилеты" повредили Триумфальную Арку

Вандализм на Триумфальной Арке / Le Figaro

В Париже участники протестной акции против повышения цен на топливо (так называемые "желтые жилеты") повредили Триумфальную арку.

Митингующие ворвались на территорию исторического памятника и оставили на стенах Триумфальной арки, одного из символов Франции, надписи вроде "Макрона в отставку", "Триумф желтых жилетов", нецензурные слова, сообщает французская Le Figaro.

Также протестующие разбили и изуродовали часть статуй и повредили декоративную отделку монумента.

Разбита часть статуй / Le Figaro

/ Le Figaro

"Ни одна причина не может оправдать осквернение Триумфальной арки", - подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрона.

Напомним, у субботу, 17 ноября, Францию охватили массовые акции против повышения цен на топливо.