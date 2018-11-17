Акции "желтых жилетов": во Франции в результате топливных протестов есть жертвы

В субботу, 17 ноября, Францию охватили массовые акции против повышения цен на топливо.

При этом сообщается о гибели одной участницы протеста в департаменте Савой на юго-востоке Франции. Она стала жертвой наезда женщины-водителя, которая по неосторожности прибавила скорость, увидев протестующих на проезжей части.

По другим данным, в департаменте Изер женщина везла свою дочку к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду. Водитель запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.

Barbecue des motards #gilets jaunes sur la rocade accès A29-A1. Plus de 900 motos. pic.twitter.com/RGQ2cTRk89 — David Vandevoorde (@ginolachat) November 17, 2018

Как сообщает France Info, в результате массовых мероприятий не менее 47 человек получили травмы, в то же время три человека травмированы серьезно. Речь идет не об агрессивных действиях полиции, а о дорожно-транспортных происшествиях.

При этом правоохранители произвели 24 задержания, 17 человек помещены под стражу.

Отмечается, что участники акции в основном прибегают к перекрытию автомагистралей. В протесте участвуют около 124 тыс. человек. Они установили на дорогах Франции около 2 тыс. пикетов, препятствуя автомобильному движению.

Ожидается, что по всей стране состоится более 1500 акций "желтых жилетов", как окрестили протестующих в СМИ из-за обязательного атрибута водителей – ярко желтый отражающий свет жилет, передает BFMTV.

Напомним, 11 октября, в Киеве в результате акции протеста водители автомобилей на еврономерах, которые выступили против повышения цен на топливо, оказались заблокированы несколько улиц.