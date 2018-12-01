В Париже произошли новые столкновения на акции "Желтых жилетов", десятки раненых и задержанных

В Париже вспыхнули новые столкновения между полицией и участниками акции "Желтых жилетов", которые выступают повышения цен на топливо.

При этом полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые устроили акцию в Париже на Елисейских полях. Также в столицу Франции стягивают дополнительные силы правоохранителей, сообщает агентство Reuters.

По данным глава МВД Франции Кристофа Кастанье, в результате столкновений уже задержаны 39 человек, передает Le Figaro.

СМИ сообщают о применении водометов против демонстрантов, при этом автомобильное движение на Елисейских полях сегодня полностью перекрыто, власти города мобилизовали около 5 тыс. полицейских.

По сообщению парижской полиции, во время акций протеста против повышения цен на топливо более 60 человек были арестованы, по крайней мере 10 человек получили ранения, в том числе трое полицейских.

"Арестованы люди, которые бросают снаряды, несут оружие", - отметила пресс-секретарь штаб-квартиры полиции Парижа Йоханна Прамверт.

Акция протеста проходит на Елисейских полях, участники акции, одетые в желтые жилеты, требуют от президента Франции не повышать налоги на топливо, что приведет к росту цен с 1 января.

Также сообщается о применении полицией против демонстрантов водометов и слезоточивого газа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже акцию "желтых жилетов" разогоняли слезоточивым газом и водометами.