"Макрон - вор": в Париже акцию "желтых жилетов" разогнали слезоточивым газом и водометами

Полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста в Париже.

Толпа митингующих на Елисейских Полях столкнулась с полицией, которая встала на их пути. При этом участники акции "желтых жилетов", которые выступают против роста расходов на топливо и экономической политики президента Эммануэля Макрона, пытались добраться до президентского Елисейского дворца, сообщает Reuters.

Отметим, что протестующие поют государственный гимн, также некоторые участники принесли плакаты с лозунгами "Макрона в отставку" и "Макрон - вор".

Ранее сообщалось о том, что в ходе акции "желтых жилетов" во Франции были жертвы.