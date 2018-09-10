В Париже мужчина устроил резню, фото с места происшествия

В Париже мужчина устроил резню, пострадали семь человек / Reuters

В столице Франции Париже в районе набережной реки Луара мужчина с ножом нападал на людей, пострадали семь человек.

Злоумышленник напал на посетителей кинотеатра, а потом — на людей, которые были на площадке у кинотеатра, а также на прохожих, пишет Le Parisien.

По его данным, в частности, пострадали двое туристов из Великобритании, ранения четырех человек оценивают как тяжелые.

Издание добавило, что нападавший задержан, он оказался выходцем из Афганистана. Кроме ножа, он якобы имел при себе железный прут.

Напомним, 12 мая в центре мужчина напал с ножом на прохожих, в результате атаки два человека были убиты на месте происшествия, а восемь — госпитализированы с ранениями. Нападавшего застрелили правоохранители.