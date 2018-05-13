Несколько человек стали жертвами кровавой резни в Париже

В центре Парижа 12 мая неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих.

Как сообщает телеканал BFMTV, нападение произошло во втором округе французской столицы.

В полиции не сообщают о мотивах убийцы, не обнародовано его имя. Отмечается, что в результате атаки два человека были убиты на месте, восемь госпитализированы с ранениями, из них два с крайне тяжелыми ранениями. Злоумышленник был застрелен правоохранителями.

"Очевидцы говорят, что полицейские сначала попытались применить электрошокер против злоумышленника, но после того, как это не удалось остановить нападавшего, сделали два выстрела", - сообщает ВВС.

Напомним, ранее в Париже прошла акция протеста, организованная профсоюзами, демонстранты в масках разгромили витрины и поджигали автомобили, задержаны около 200 человек.