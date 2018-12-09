В СБУ рассказали о развернувших флаг "ДНР" на митинге "желтых жилетов"

В СБУ предупредили о возможности повторения "французских" провокаций по всей Европе

Радикалы, которых курируют ФСБ и ГРУ - спецслужбы страны-агрессора России, организовывают во Франции беспорядки и акты насилия.

"Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя", - заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства.

Грицак отметил, что под развернутым в Париже флагом "ДНР" и под кураторством сотрудников ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ прокремлевские радикалы таким образом сдают уже "практический экзамен".

"За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актам насилия во Франции", - отметил Грицак.

Он отметил, что СБУ располагает информацией о возможности организации также же провокаций в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

/ WarGonzo

Читайте такжеВо Франции из-за протестов "желтых жилетов" задержано более 1700 человек"Интересная информация относительно "желтых жилетов" с флагом фейкового образования под названием ДНР на фото (слева - Сорлин Фабрис, член так называемого международного аналитического центра Катехона, который действует под эгидой К. Малофеева и возглавляемого им. Фонда Святителя Василия Первозванного). В наблюдательный совет Катехона входят идеологи российского "евразийства" Глазьев (советник президента РФ) и Дугин (лидер международного евразийского движения)", - отметил Грицак.

Глава СБУ напомнил, что Дугин является видным функционером так называемого "интеграционного комитета" "Россия-Донбасс", который создан и финансируется российскими спецслужбами.

"Справа - Ксавье Моро, фейковый наблюдатель на псевдовыборах в ОРДЛО. В течение 17 лет проживает в РФ, гражданин РФ с 2013 года", - уточнил Грицак.

Напомним, в Париже пособники боевиков ДНР Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули флаг ДНР на акции протеста "желтых жилетов".