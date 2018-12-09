Во Франции из-за протестов "желтых жилетов" задержано более 1700 человек

Последствия протестов в Париже / Reuters

Во Франции значительно увеличилось количество задержанных во время протестов "Желтых жилетов" - как сообщается, по состоянию 9 декабря правоохранители задержали 1723 митингующих, из них 1220 остаются под стражей

При этом в одном только Париже полицейские взяли под стражу 1082 митингующих, сообщает AFP.

По информации телеканала "Громадське", столкновения происходят в Париже, Марселе, Бордо, Лионе и Тулузе. Всего в акции в эти выходные участвовали 136 000 французов.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанера признал, что субботние задержания стали самыми масштабными за последние годы.

Напомним, ранее сообщалось, что на акции протеста в столице Франции "желтые жилеты" начали устанавливать на городских улицах первые баррикады.

Ранее сообщалось о том, что в Париже участники протестной акции "желтых жилетов" повредили Триумфальную арку.

С утра 8 декабря в Париже снова начались столкновения полиции и участников протестных акций "желтых жилетов". По данным из разных источников, полиция уже задержала от 300 до 500 манифестантов.