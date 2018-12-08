Протесты во Франции: полиция задержала почти тысячу человек

Протестующие в Париже разгромили некоторые магазины / Владимир Гарсин-Берзон/Твиттер

Количество задержанных во Франции во время антиправительственных протестов 8 декабря увеличилось почти до тысячи человек, передает информационное агентство AFP.

Лидирует по количеству задержанных Париж; у большинства из задержанных изъяли маски, молотки и брусчатку, сообщают власти. Всего в протестах "желтых жилетов" принимают участие около 77 тысяч человек, самые крупные демонстрации - в Париже, Марселе и Гренобле.

В центре Парижа правоохранители использовали бронетехнику и спецсредства, чтобы справиться с протестующими, которые устроили баррикады, жгли магазины, автомобили и устраивали масштабные драки с полицией.

Читайте также"Они хотят Трампа": американский президент потроллил Макрона из-за протестов в ПарижеПо всей стране "исключительные меры" обеспечивали около 89 тысяч полицейских, 8 тысяч из них непосредственно в Париже.

Из-за массовых протестов власти закрыли для посещения Эйфелеву башню и Лувр. Также закрыты многочисленные магазины и 36 станций метро и пригородных поездов. Были отменены, нарушены или изменены около 50 автобусных маршрутов.

Напомним, ранее сообщалось, что на акции протеста в столице Франции "желтые жилеты" начали устанавливать на городских улицах первые баррикады.

Ранее сообщалось о том, что в Париже участники протестной акции "желтых жилетов" повредили Триумфальную арку.

С утра 8 декабря в Париже снова начались столкновения полиции и участников протестных акций "желтых жилетов". По данным из разных источников, полиция уже задержала от 300 до 500 манифестантов.