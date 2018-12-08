"Они хотят Трампа": американский президент потроллил Макрона из-за протестов в Париже

Трамп эпично затроллил Макрона из-за протестов / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возобновившиеся массовые протесты "желтых жилетов" во Франции.

Трамп заметил, что жители Франции не хотят, чтобы страна перечисляла крупные суммы государствам третьего мира для якобы принятия мер по защите окружающей среды, и в целом, Парижское соглашение по климату оказалось плохой идеей.

"Люди скандируют: "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию", - в завершение потроллил Трамп своего французского коллегу.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting "We Want Trump!" Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 грудня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на акции протеста в столице Франции "желтые жилеты" начали устанавливать на городских улицах первые баррикады.

Ранее сообщалось о том, что в Париже участники протестной акции "желтых жилетов" повредили Триумфальную арку.

С утра 8 декабря в Париже снова начались столкновения полиции и участников протестных акций "желтых жилетов". По данным из разных источников, полиция уже задержала от 300 до 500 манифестантов.